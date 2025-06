Le KL Profile FC présente désormais une version compacte offrant la même qualité d’éclairage studio. Alliant technologie LEDs avancée et design élégant grâce à son format épuré qui offre des résultats exceptionnels aux couleurs vives et à une qualité optimale, le KL Profile Compact offre une grande flexibilité pour tous les lieux. Il projette une lumière de qualité et est conçu pour toutes les applications nécessitant un ellipsoïdal compact offrant une large gamme de couleurs et une plage de zoom flexible. C’est un excellent choix pour répondre aux nombreux besoins d’éclairage blanc ou couleur requis au théâtre, en diffusion ou dans tout environnement de spectacle.