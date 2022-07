Elokance e-GO

L’e-GO est un tout nouveau modèle proposé par le fabricant français Elokance. Sa forme est agréable et compacte : 258 x 342 x 283 mm, ce qui correspond à un volume de 24,97 dm3 pour une masse de 6,25 kg. Sur le dessus, une poignée très largement dimensionnée occupe presque la totalité de la surface. La batterie n’est pas accessible, elle est située sous une plaque métallique maintenue par plusieurs vis. Une embase permet la mise en place de l’enceinte sur un pied. Le moulage de la caisse en ABS est bien réalisé. Cependant, les surfaces de l’enceinte ne sont pas parfaitement planes et des sortes de lignes légèrement en creux sont perceptibles. Les bandes en caoutchouc assurant la protection des surfaces en contact avec le sol ne souffrent d’aucun défaut, tout comme la plaque métallique à l’arrière de l’enceinte. Sur cette plaque sont regroupés l’ensemble des connecteurs et des réglages ainsi que le lecteur de clé USB.

Trois entrées indépendantes sont disponibles. Les canaux un et deux sont identiques et équipés de connecteurs de type combo jack/XLR. Le niveau du signal audio de type microphone, instrument ou ligne, est ajusté par le potentiomètre de volume. Un second potentiomètre règle la dose de la réverbération. Un petit interrupteur Tone Preset optimise la réponse en fréquence soit pour un microphone, soit pour un instrument de type guitare. La troisième entrée est prévue pour un appareil sortant un niveau ligne style lecteur CD. Elle peut aussi accueillir un smartphone ou une tablette, bien qu’il soit plus simple (pas de câble) d’utiliser la connexion Bluetooth qui assure le streaming audio. Un lecteur permet d’explorer et de diffuser des musiques contenues dans une clé USB, une télécommande est fournie afin de faire cette opération à distance. Elokance ne propose pas pour cette petite enceinte d’application pour smartphone ou tablette.