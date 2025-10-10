Un système colonne de poche

Depuis 2010, Elokance fabrique et vend des enceintes de sonorisation.

Enceintes amplifiées, non amplifiées, sonorisation portable, amplificateurs…la firme française propose des systèmes de plus ou moins grosse envergure.

Nous avons déjà testé pour vous différents produits de la marque. Il s’agit aujourd’hui d’un système colonne de la série e-Slim, qui se décline en deux versions : le e-Slim 212 et le e-Slim 110.

Présentation

Le système porte bien son nom : le e-Slim 212 est très léger. Son poids total est de 24,3 kg. Le premier point fort du produit est donc sa maniabilité. À condition d’être en forme, il est tout à fait envisageable de le manipuler et de l’installer seul. Le système est aussi très compact et donc très discret.

Le e-Slim 212 est composé d’un caisson destiné à diffuser le bas du spectre et de deux éléments colonnes. Le caisson abrite toute l’électronique du système (l’amplification, le processing…). Comme son nom le laisse supposer, il est équipé d’un haut-parleur de 12’’. Les deux éléments sont parfaitement identiques et interchangeables.

Un système polyvalent qui permet aussi une utilisation en stéréo, appelée 2.1 par le constructeur, en déportant la deuxième colonne sur le pied fourni en accessoire

Il est possible de les utiliser ensemble en les clipsant tête-bêche ou séparément. Le système se décline ainsi en mono composé d’un caisson surmonté de deux colonnes ou un système stéréo où l’une des deux colonnes surmonte le caisson tandis que l’autre est déportée pour assurer la seconde voie de la stéréo.

Le e-Slim 212 est par ailleurs également conçu pour fonctionner en stéréo avec un autre e-Slim 212 complet. Les deux systèmes pourront alors être reliés en Bluetooth à l’aide de la technologie TWS (True Wireless Stereo). Vous pouvez ainsi, sans aucun câble (à part celui de l’alimentation électrique), diffuser depuis une source Bluetooth votre son en stéréo sur deux système e-Slim 212.

Pour information, le e-Slim 110 est lui équipé d’un seul élément colonne (identique à celui-ci) et d’un caisson abritant un haut-parleur de 10’’.