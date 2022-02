Elokance E12A

La finition de l’ABS, matière utilisée pour le moulage de la caisse (et la fameuse brique Lego) est particulièrement réussie, le rendu légèrement granité est un gage de préservation de l’état de la surface. La grille métallique en face avant n’est pas désagréable au regard, elle protège un haut-parleur de 12’’ équipé d’une bobine de 3’’ et une compression 1’’ avec une bobine 2’’. Ce moteur diffuse les hautes fréquences à travers un pavillon asymétrique de 90° de dispersion horizontale par 75° en vertical. Les deux poignées sont vraiment sollicitées au moment de la manutention de l’Elokance, sa masse est conséquente : 21,5 kg. Les dimensions 610 x 370 x 350 mm (h x l x p) sont dans la norme contrairement à l’embase (deux angle 0 et 7°).

Bien que donné pour un diamètre standard de 35 mm, il a été presque impossible de désaccoupler l’enceinte du pied (modèle K&M 213). Nous avons testé sur une dizaine de pieds différents et manifestement, cela provient de l’enceinte.

En position retour de scène, l’angle formé entre la face avant et le sol est de 40°. Cette position est prévue sur une seule face, très bien protégée du sol par deux bandes de caoutchouc.

L’ensemble du panneau arrière et ses composants sont de qualité et ont reçu une finition soignée

➊ : Contact et indication pour la synchronisation du Bluetooth.

➋ : Sélection du type de courbe en fonction de l’exploitation. Quatre courbes avec indication lumineuse de la sélection et représentation du type de courbe. C’est un procédé d’utilisation simple et très efficace.

➌ : Témoin LED du statut de l’enceinte et de la présence d’un signal.

➍ et ➎ : Réglage du niveau des entrées Input 1 et 2.

➏ : Connecteur XLR/jack et sélecteur de type de source pour l’entrée Input 1.

➐ : Connecteur XLR/jack et sélecteur de type de source pour l’entrée Input 2.

➑ : Sortie niveau ligne et sélecteur permettant de choisir si le signal est issu du mix ou si c’est une copie de l’entrée Input 2.