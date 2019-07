Elokance e12A

PREMIER CONTACT

A réception du colis, nous réalisons que nous sommes en présence d’un modèle lourd. Il est peu probable que le haut-parleur de grave soit de type néodyme, ou bien l’alimentation fait appel à un énorme transformateur. Nous vérifierons ces hypothèses au moment du démontage. Une fois extirpée de son emballage et installée sur un pied, la e12A a fière allure. Esthétiquement, dans la catégorie des enceintes 12” amplifiées, elle se situe plutôt dans le haut du classement. La grille, la caisse en ABS noir, les poignées et le panneau arrière recevant les prises, tous ces ensembles sont d’une grande qualité de fabrication et d’un rendu particulièrement réussi.

PLUS EN DÉTAIL

La face avant est protégée par une grille très esthétique en acier noir. Les perforations sont de forme oblongue, de 10 x 3 mm. L’ajout d’un tissu acoustique anti-ruissellement sur la face intérieur de cette grille serait une amélioration appréciable. L’enceinte est dotée de deux poignées, une sur le dessus et une sur le côté gauche. Sur le côté opposé, à droite de la face avant, nous trouvons un pan coupé. Il a reçu deux bandes de caoutchouc solidement fixées par quatre vis pour une utilisation en mode retour de scène posé au sol. Cinq inserts M8 sont repartis sur les faces de l’enceinte afin d’y fixer des anneaux pour la suspendre. La face inférieure est équipée de quatre pieds, qui garantissent une parfaite stabilité, et d’un puits 35 mm à deux positions : 0 et 10°. Le panneau de commande et de connexion est comme d’habitude situé à l’arrière de l’enceinte. Cependant, sur ce modèle, il se distingue par une forme peu habituelle avec ses 45 mm de large et 380 mm de haut.