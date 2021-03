Elokance Line Club

PRÉSENTATI ON

Le caisson de grave, en bois, reçoit sur la partie supérieure la mixette et, à l’arrière, les connexions d’entrée et de sortie. Les éléments électroniques, potentiomètres, interrupteurs et connecteurs, qui constituent cette mixette sont regroupés sur une tôle pliée à 90° et installée suffisamment en retrait pour une parfaite protection contre d’éventuels chocs. Ce cube reçoit en son intérieur un haut-parleur au néodyme de 12”. Deux poignées intégrées à ébénisterie facilitent la manipulation et le transport de ce sub compact d’une masse réduite, à 15 kg.Les éléments colonne sont au nombre de trois, ce qui est assez classique. Ce qui est bien moins stantard, c’est que deux des colonnes comportent des haut-parleurs. Elles en reçoivent chacune quatre de 3”, au néodyme. La troisième colonne est vide et n’est pas indispensable au fonctionnement de l’ensemble. La colonne du haut possède un seul connecteur et est donc très reconnaissable. Il est plus difficile de distinguer parmi les deux colonnes intermédiaires celle qui possède les haut-parleurs. Pour la réalisa-tion des éléments colonne, Elokance a eu recours à une matière plastique.

EXPLOITATION

Les deux entrées principales se font sur un connecteur de type combo XLR/jack. La sélection de niveau ligne ou microphone fait appel à un commutateur à glissière. Quatre paramètres sont ensuite ajustables à l’aide de rotatifs : niveau de la tranche, niveau de la réverbération, des graves et des aigus. L’entrée stéréo 3/4 est prévue pour se faire sur deux jack ou deux RCA, et il est possible de régler le niveau. L’entrée 5/6 a reçu un jack 3,5 mm afin de connecter une source de type smartphone, sur lequel le réglage de niveau se fera directement. L’enceinte est équipée d’un récepteur Bluetooth. Un interrupteur « pair » permet d’apparier les appareils.Dans le cas d’une utilisation avec deux systèmes Line Club, Elokance a prévu une exploitation en mode stéréo de la source Bluetooth. Pour cela, il suffit d’apparier les deux systèmes grâce au commutateur Stereo Link. Le niveau de sortie se règle par combinaison de deux potentiomètres rotatifs. On procède au réglage du niveau général, puis on ajuste le niveau des graves. En sortie, deux jack un quart de pouce sérigraphiés Link in et Link out ainsi qu’un commutateur Link out selection permettent une utilisation de deux systèmes Line Club avec doublement du nombre d’entrées. Le signal connecté sur l’entrée Link in n’est pas réintroduit dans la sortie Link out. Cette sortie est la somme des deux entrées ligne/microphone et, en fonction de la position du sélecteur Link out sélection, de la sommation mono des entrées lignes ou de leurs signaux Right. Si la sortie Link, d’un premier système est reliée à l’entrée Link d’un deuxième et que la sortie Link de ce dernier est reliée à l’entrée Link du premier, on double le nombre d’entrées. C’est très malin. Pour finir, une prise USB 5V 1A permet la charge d’un appareil.