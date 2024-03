EM96 : un succès « made in France »

Depuis plus de 20 ans, Franck Lopez, musicien et fondateur de la société montpelliéraine Earsonics, s’attelle à concocter avec passion des écouteurs intra-auriculaires pour la scène. Les produits pour audiophiles exigeants et les innovations dans le domaine de la protection auditive ont fait de cette société un acteur majeur sur les marchés français et mondial. Ce début d’année 2024 voit arriver le modèle EM96, fruit de plusieurs années de recherche et de perfectionnement. La maîtrise de la balance tonale, des basses fréquences profondes et le super-tweeter développé exclusivement pour l’EM96 font de cet IEM un colosse made in France. www.earsonics.com