EMBRIONIX REJOINT RIEDEL COMMUNICATIONS

La société canadienne des produits de traitement vidéo IP Embrionix s’unit à Riedel Communications, renforçant le fabricant dans son expertise des équipements et logiciels IP et élargissant son catalogue de solutions vidéo. Fondée en 2009, Embrionix propose des passerelles IP haute densité miniaturisées, des unités de traitement de signaux IP et des convertisseurs pour des systèmes de diffusion vidéo. Depuis plus de dix ans, Riedel développe des infrastructures de réseaux temps réel vidéo pour les médias, comme en témoigne sa solution Mediornet. Grâce à cette alliance et à l’intégration d’Embrionix dans la famille Riedel, Riedel Communications comptera plus de 700 employés. ■