Embrionix rejoint Riedel Communications

Le canadien des produits de traitement vidéo IP, Embrionix, s’unit à Riedel Communications, renforçant Riedel dans son expertise des équipements et logiciels IP et élargissant son catalogue de solutions vidéo.

Fondée en 2009, la société Embrionix propose des passerelles IP haute densité miniaturisées, des unités de traitement de signaux IP et des convertisseurs pour des systèmes de diffusion vidéo. Depuis ses débuts comme précurseur de modules SFP (small form-factor pluggable) destinés au traitement de signaux, Embrionix s’est vu valider plus de 20 brevets pour ses innovations technologies. Entreprise d’envergure internationale se distinguant également par une histoire jalonnée d’innovations, Riedel Communications est devenue un leader de solutions d’intercom et de réseaux vidéo distribuées. Depuis plus de dix ans, Riedel développe des infrastructures de réseaux temps réel vidéo pour les médias, comme en témoigne sa solution MediorNet.

Grâce à cette alliance, Riedel peut compter sur le talent des employés d’Embrionix, dont la plupart sont des ingénieurs spécialisés dans les technologies vidéo et IP de pointe. Basée à Montréal, au Canada, la société Embrionix compte une équipe croissante de 50 ingénieurs et experts, et possède des bureaux de vente, de recherche et développement, et de conception répartis autour du globe. Grâce à l’intégration d’Embrionix dans la famille Riedel, Riedel Communications comptera plus de 700 employés. ■