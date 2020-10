EMETTEUR PLUG-ON AD3 SHURE

Destiné au broadcast et aux événements les plus divers, l’AD3 assure le transfert en HF numérique du signal de tout micro filaire. Issu de la gamme Axient Digital, l’AD3 assure une liaison transparente et propose des fonctionnalités complémentaires telles que le cryptage AES-256 du signal. Son autonomie est de neuf heures, avec des piles AA ou une batterie Li-ion. La recharge peut être réalisée via la connexion USB-C. Côté interface utilisateur, un écran OLED permet une lisibilité dans toutes les conditions de luminosité. Le contrôle de l’AD3 est intuitif. Côté récepteur, l’émetteur est compatible avec les références AD4D et AD4Q en mode standard ou high density. ■