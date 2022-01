Emploi 2024, une agence virtuelle d’emploi

JO oblige, parce que près de 150 000 métiers devraient être mobilisés d’ici à 2024 dans les secteurs aussi variés que la construction, l’événementiel sportif, l’organisation, la sécurité, le sport, le tourisme ou l’hôtellerie-café restauration, la plateforme « Emplois 2024 » partagée avec les services publics de l’emploi tels que les Missions locales, Cap emploi, l’Apec, propose déjà plus de 12 000 offres d’emplois dédiées aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Selon Paris 2024, ce sont ainsi, de juin à septembre 2024, 11 700 besoins en emploi estimés dans le domaine de la construction, 72 300 dans l’événementiel sportif et l’organisation (sécurité privée, propreté et gestion des déchets, transport des marchandises et logistique, spectacle vivant et audiovisuel, communication et publicité…) et 60 000 dans le tourisme et l’hôtellerie-café-restauration, qui sont proposés. La plateforme « Emplois 2024 » référence les offres d’emplois dans les différents secteurs qui recrutent, en lien direct ou indirect avec Paris 2024. Elle propose aussi des pages métiers afin de cerner les spécialités dans les différents secteurs, les formations qui y mènent, et une mise en lumière des différentes branches et filières en lien avec les métiers des JO. ■