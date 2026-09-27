d&b audiotechnik fait évoluer En-Bridge, son logiciel d’interopérabilité dédié à l’écosystème Soundscape, avec l’ajout d’un nouveau module Yamaha OSC Bridging. Cette évolution permet une intégration du panoramique immersif des consoles Yamaha compatibles avec les processeurs d&b DS100 et DS110, avec synchronisation bidirectionnelle des paramètres des objets sonores. En complément des modules déjà disponibles pour DiGiCo, SSL, BlackTrax RTTrPM, DAW Plugins, Generic OSC et ADM-OSC, En-Bridge confirme son rôle de passerelle universelle entre d&b Soundscape et les systèmes tiers, facilitant l’échange de données, l’automation et le contrôle avancé des productions audio immersives en live.