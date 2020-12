EN DIRECT SUR LE WEB

Cet été, la ville de Barlin (Pas-de-Calais) a animé un jeu de piste de type chasse au trésor. Trois émissions étaient retransmises en direct sur sa Web TV, Barlin chez nous. La régie technique son, éclairage et vidéo était assurée par One Events Live. Des Aqua 480 et des FullKolor HD de Starway éclairaient la scène extérieure, qui accueillait animateurs et artistes. L’ensemble des sources audio était mixé et routé par une Vi1 de Soundcraft. Les différentes sources d’images, dont quatre caméras, étaient mixées par une console M-One de RGBlink, qui fournissait le programme pour le streaming en direct et le flux vidéo pour la diffusion sur un grand écran à LED, composé de dalles Starpanel de Starway et piloté par un scaler Venus X1 de RGBlink. ■