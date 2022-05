En immersion !

Le 10 mai prochain, de 10 h à 22 h, Cynergie Sonorisation Live convie régisseurs, techniciens, agences de communication et sociétés de production à une journée immersive au Cirque Jules Verne d’Amiens. Au programme, des découvertes de produits, de concepts, avec notamment d&b et le système Soundscape, Robe Lighting et son Robospot, les solutions de captations immersives DPA, Avid et la S6L, Starway et les murs de LEDs Starpanel, les Photons de Minuit Une et les systèmes de tracking Zactrack… Des ateliers avec les fabricants, des démonstrations, des concerts seront proposés dans ce lieu magique. ■

Les réservations se font sur le site www.cynergie-sonorisation-live.com.

Pour plus d’informations, contactez Laurent au 03 22 46 06 05