Nous relayons le message de l’équipe de Whiti Audio, rédigé à l’occasion du décès d’Olivier Courant.

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès, le 7 octobre dernier, de notre ami et collègue Olivier Courant, emporté par une longue maladie.

Musicien passionné, guitariste de formation, Olivier a d’abord dirigé le magasin Pian’s Musique à Montargis, avant de fonder et de piloter le festival Music Air, où il a su rassembler artistes, techniciens et passionnés autour de la musique live.

Il s’est ensuite tourné vers la sonorisation, domaine dans lequel il a trouvé une nouvelle voie, mêlant exigence technique et sens artistique.

Ces dernières années, il avait rejoint l’équipe de Whiti Audio Formation, où il s’est pleinement révélé dans le monde du son professionnel, partageant avec enthousiasme son savoir et son humour.

Son départ laisse un grand vide, tant auprès de sa famille et de ses proches que dans le milieu du son, où il avait su marquer les esprits par son engagement et sa bienveillance.

On se souviendra longtemps de sa phrase fétiche, lancée avant chaque montage :

“Faites ça bien, qu’on soit pas emmerdés.”