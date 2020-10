EN MODE (DÉ)VERROUILLÉ

Cet été, chez Mag Scene, les consoles étaient toutes ver–rouillées. Un temps de réflexion qui a engendré la création d’une unité de conception portant le nom « Desk Locked », animée par Vincent Goepp et Joshua Duplany. Pour se présenter, ils réalisent un clip qui met en évidence l’artiste Ears Bleeder et le savoir-faire de cette nouvelle équipe. Une mise en lumière qui a fait une part belle aux projecteurs Starway, avec une vingtaine de Servo Beam 5R pour les faisceaux sur toute la largeur de la scène, six Vega, largement utilisés en mode d’effets derrière l’artiste, trois StormLite HD utilisés en strobe et en changeur de couleurs sous les grilles de sol et deux DynaKolor derrière chaque guitariste.■