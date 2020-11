EN SÉCURITÉ AVEC ASL

La sonorisation de sécurité du parking aérien Gourand de la Cité de la musique et de la danse de Soissons (Aisne), qui occupe 11 niveaux sur six étages, a récemment été rénovée. Le prestataire et intégrateur audiovisuel Startech a mis en œuvre un système d’annonce de sécurité ASL, composé d’une armoire Integra-05, qui associe l’audio sur réseau IP, le traitement audio par DSP et le chargement des batteries. Une télécommande murale WMC-01 permet le contrôle des volumes de musique d’ambiance, de 20 projecteurs de son pour la sonorisation des parties communes et de huit enceintes colonne SPCO-30W-300 pour les deux étages extérieurs. Une partie des enceintes existantes a été conservée en renouvelant les éléments de contrôle de fin de ligne. Le tout répond à la norme EN54-16. ■