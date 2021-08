ENCEINTE 2 VOIES COMPACTE M 04 RCF

Cette enceinte coaxiale large bande 4” est polyvalente. Le son équilibré qu’elle produit est un atout majeur dans les applications en champ proche demandant une bonne intelligibilité. Avec leur impédance de 16 Ω, plusieurs unités peuvent être reliées en parallèle. Grâce à des aimants sur-dimensionnés et à une sensibilité élevée, la qualité sonore est excellente et la réponse en fréquence douce et large. Le niveau SPL et la faible distorsion dépassent les attentes envers une solution aussi compacte. Deux points d’accrochage M6 sont prévus, ainsi que des accessoires pour le montage aux murs et aux plafonds. ■