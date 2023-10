Enceinte amplifiée modulaire AED Flex6

Le couteau suisse belge

Après s’être imposée durant 30 ans comme l’un des plus gros loueurs européens, la société flamande AED retourne à ses intentions premières, qui sont celles d’un fabricant.

En capitalisant sa forte expérience des besoins et contraintes des utilisateurs, elle propose une gamme qui ambitionne un niveau de polyvalence jusque-là inédit, avec seulement trois produits et cinq accessoires.

Toutes les enceintes AED sont actives. La gamme, toute jeune, compte un retour polyvalent avec son sub (série Multi), deux subs Solid en 1×15” et 2×18”, et la Flex6 qui peut s’utiliser dans pas moins de 23 configurations annoncées, comme line-array, colonne ou sur pied.

PRÉSENTATION

La Flex6 est une enceinte bass-reflex équipée de deux boomers de 6,5” et d’un moteur à compression 1,4” pavillonné, le tout poussé par un ampli délivrant 1 300 W. L’ensemble pèse 16 kg et annonce 130 dB SPL max avec une bande passante à -6 dB de 65 Hz à 18 kHz.

Le pavillon, qui peut se tourner à la main sans outils, propose dans un axe une directivité constante à 100° et dans l’autre une source-ligne. Cette fonctionnalité en cours de brevet est au cœur de la polyvalence annoncée de la Flex6.

On trouve à l’arrière deux combos XLR/Jack avec repiquage, une sortie mix en XLR, deux entrées Ethercon pour le réseau Dante, et un récepteur Bluetooth comprenant deux fonctions ajoutées : le Multicast qui permet la distribution des flux entre plusieurs enceintes, et le contrôle sans appairement par protocole NFC. Deux rotatifs servent à régler le gain des entrées analogiques, avec des diodes indiquant la présence de signal.

Le connecteur de puissance PowerCon et son repiquage sont protégés par des capots en plastique.

UTILISATION

La gamme Flex6 + Solid15/28 est conçue pour offrir un maximum de configurations d’usage avec des accessoires très simples : la Flex peut être placée sur un pied, stackée ou mise en line-array (16 enceintes maxi, 15° maxi). Un accessoire de couplage via les embases de pied permet aussi de construire des totems en empilant deux Flex6 sur les subs. Enfin, les Solid15 étant deux fois plus hauts que les Flex6, on peut accoler des lignes de sub à des lignes de Flex pour former des line-arrays trois voies.

AED propose également des housses et des plateaux à roulettes pour les subs, un flight-case pour deux Flex6, un dolly de tournée, et des auvents de protection de l’électronique contre la pluie et le soleil.

5 accessoires pour créer 23 configurations différentes :