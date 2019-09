ENCEINTE COLONNE YAMAHA STAGEPAS 1K

La série Stagepas comporte des enceintes tout en un, avec amplification et mixage. Le modèle 1K intègre 10 moteurs néodyme 1,5’’ et propose une couverture horizontale de 170°. Le woofer 12’’ complète la réponse.

L’amplification est assurée par 1 000 W de classe D. La pression obtenue atteint 119 dB SPL. A l’arrière de l’enceinte, un mixeur pour trois entrées micro ligne, dont deux possibles en haute impédance, ainsi qu’une source stéréo ligne compatible Bluetooth, contient divers outils de traitement audio, compresseurs, réverbération…

La commande des paramètres peut se faire à distance via une application pour smart bidule . On peut combiner deux Stagepas 1K et doubler les capacités du mixeur. Le tarif unitaire est annoncé à moins de 1 000 €. ■