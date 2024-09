La voie moderne du monitoring anglais

Créée en 1991, la compagnie anglaise PMC se distingue de ses concurrents par l’utilisation du principe de charge acoustique par ligne de transmission. Adoptées par la BBC ou les studios Metropolis à Londres, les enceintes de monitoring PMC ont été choisies plus récemment par les Capitol Studios de Los Angeles impliqués dans le lancement du format immersif Dolby Atmos musique. La PMC 6 est l’entrée de la gamme de moniteurs destinés aux studios professionnels.

La PMC 6 est le plus petit modèle de la gamme studio pro du fabricant anglais. Elle utilise bien sûr le principe de charge du grave par ligne de transmission avancée (Advanced Transmission Line) avec évent « Laminair », deux appellations déposées par la marque. Le haut parleur de grave de 150 mm de diamètre et le tweeter à dôme de 27 mm sont nouveaux et de conception maison, assemblés sur cahier des charges par un fabricant spécialisé. Nous reviendrons plus loin sur la particularité de cette charge acoustique rarement utilisée, ses avantages et ses contraintes.

La PMC 6 et ses grandes sœurs 6-2 et 8-2 sont des évolutions de la série TwoTwo lancée en 2012 et qui introduisait pour la première fois chez PMC l’usage d’un DSP sur des moniteurs compacts pour le filtrage des haut-parleurs et l’égalisation de l’enceinte dans le local. Le signal analogique entrant dans l’enceinte est converti en numérique pour un traitement interne à 96 kHz par un DSP fonctionnant en 32 bits à virgule flottante. L’enceinte propose aussi une entrée numérique AES3 acceptant une source jusqu’à 192 kHz mais qui sera convertie à 96 kHz. Une fois le filtrage effectué par le DSP, un convertisseur NA pour chaque voie précède l’ampli de 200 W en classe D dédié à chaque haut-parleur.

La PMC 6 est équipée d’un gyroscope qui détecte automatiquement son orientation pour ajuster le filtrage en conséquence.

Les avantages d’un traitement numérique interne bien pensé sont multiples, même en l’absence de logiciel de calibration automatique d’écoute, ce qui est le cas ici.

Cela permet une adaptation de l’enceinte en fonction de son positionnement dans le local par des réglages précis et fiables dans le temps.

De nombreux contrôles numériques

À l’arrière de l’enceinte, un écran LCD bleuté affiche les valeurs des paramètres choisis par les boutons rotatifs « parameter » et « value ».

Pour commencer, l’enceinte peut être utilisée en mode « portrait » vertical ou « paysage » horizontal. Selon la position, le comportement du filtrage va changer pour garantir un recoupement entre transducteurs optimal et un contrôle de la directivité identique. En mode automatique qui est le réglage d’usine, l’enceinte s’adapte d’elle-même.

Nouveauté par rapport aux anciens modèles, en fonction de la distance par rapport au mur arrière, ou si l’enceinte se trouve dans le coin d’une pièce, PMC propose une correction adaptée pour compenser l’excès de grave qui en découle. Au-delà de 50 cm de tout mur ou plafond, le mode free space n’applique aucune correction. À moins de 50 cm du mur arrière, mais à plus de 50 cm des coins de la pièce, le mode Wall atténue de 4 dB en shelf à 45 Hz avec un facteur Q de 1,41.

Le mode Corner conseillé lorsque l’enceinte est à moins de 50 cm de deux murs ou d’un mur et du plafond, atténue de 8 dB dans les mêmes conditions.