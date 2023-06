Enceinte Neumann KH 120 II

Le moniteur de studio KH 120 II reprend ce qui a fait le succès de son prédécesseur, le modèle KH 120 II offre des améliorations de tous les paramètres acoustiques pour des basses plus profondes, avec une réponse en fréquence linéaire de 44 Hz à 21 kHz (±3 dB). Le KH 120 II assure également la linéarité de la réponse en phase, une pression acoustique maximale de 116,8 dB et une résolution plus élevée. Le DSP interne permet d’avoir des crossovers à phase linéaire et une adaptation à la pièce grâce au système Automatic Alignment MA 1 de Neumann.