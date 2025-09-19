La marque française dévoile 100 IC8-T UL et 100 ICS6-T UL, deux enceintes encastrables plafond complétant sa gamme 100-T Series et dédiées aux grands espaces accueillant du public (hôtels, restaurants…). Certifiés UL 1480 et UL 2043, ces produits répondent aux normes internationales d’alarme incendie et de protection anti-feu, garantissant la sécurité et la qualité de toutes les installations intégrées. Ils ont été développés pour être complémentaires à la gamme CI Series de Naim, marque sœur de Focal. Cette association garantit une compatibilité technique et sonore optimales. Faciles à installer et discrètes, ces enceintes couvrent de vastes zones d’écoute d’un son de qualité, clair et puissant.