Enceintes colonne JBL

La famille de produits JBL COL Slim Column Loud speaker comprend les COL600 (24’’ 600 mm) et COL800 (32’’ 800 mm). Ces deux enceintes offrent une large couverture horizontale et une couverture verticale étroite, avec une inclinaison vers le bas intégrée de 10°, offrant une couverture optimale pour la plupart des zones d’écoute tout en permettant d’installer l’enceinte à plat contre le mur. Le design fin et compact, récompensé par des prix internationaux en design industriel, s’adapte à pratiquement tous les décors architecturaux. La combinaison d’un design élégant et de performances exceptionnelles fait de ces haut-parleurs la solution idéale pour une grande variété d’applications.