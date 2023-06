Enceintes HK Audio Linear 5 MKII 115Fet Linear 5 MKII 118 SUB A

Un MKII qui traduit une véritable évolution pour cette série Linear

Il arrive parfois que cette petite annotation MKII ne soit qu’un argument commercial et ne propose aucune évolution notable du produit. Il n’en est rien pour HK et cette série d’enceinte qui est désormais dotée de connecteur Ethercon. La fonctionnalité de ces connecteurs est une mise en réseau. HK Audio DSP control étant le logiciel ad hoc.

Présentation

La série Linear 5 MKII est esthétiquement conforme à la ligne Linear. On retrouve tous les éléments qui font de cette série un produit haut de gamme. Les finitions des caisses en contreplaqué et en médium (MDF:médium density fiber), celle des grilles acier de 2 mm, les plaques qui supportent les modules d’amplification et les connecteurs sont d’une grande qualité.

Pour protéger les haut-parleurs en utilisation extérieure et par temps de pluie, une mousse acoustiquement neutre est placée entre la grille et la face avant de l’enceinte. Les poignées, deux pour le sub et deux pour la tête, sont de grande taille et placées au bon endroit. Le bon endroit étant la position où l’enceinte est en équilibre stable et ne pivote pas sur elle-même en arrachant vos poignets pendant le transport. Au regard des masses assez élevées de ces deux enceintes (30,2 kg pour la 115FA et 41,06 kg pour la 118 SUB A), la manutention requiert deux personnes. En termes de dimensions, si le caisson est assez compact pour un 18’’, 550 x 560 x 685 mm (L/H/P), la large bande est plus imposante, 448 x 707 x 447 mm (L/H/P).

Un classique chez HK Audio, le puits multi-angle permet d’utiliser

l’enceinte sur pied, soit à 3°, soit à 7°.

Le couplage entre les deux unités peut se faire grâce à un mat de diamètre 35 mm. Le sub 118 est uniquement équipé d’un filetage M20, la liaison se fera donc avec un tube de liaison de type K&M 21337B ou 21339B.

Équipement interne

Un haut-parleur de 18’’ prend naturellement sa place dans le sub référencé 118SUB-A.

Sa masse magnétique fait appel à de la ferrite. Le saladier est issu d’un moulage en aluminium. L’amplificateur de classe D délivre une puissance de 1 000 W RMS. Le montage est de type bass-reflex. Pour le 115FA, le moteur 1,7’’ ferrite est monté sur un pavillon présentant une dispersion de 60° x 40° (H x V). Puisqu’il est carré, la dispersion peut être de 40° x 60° après rotation de 90°. Le bas du spectre est le résultat du déplacement d’une membrane de 15’’ montée dans un saladier en tôle emboutie. L’aimant est aussi en ferrite. Le montage est de type bass-reflex. La bi-amplification de classe D est de 600 W RMS.

HK ne fait pas mystère sur la provenance des haut-parleurs utilisés, le moteur est signé Celestion, référence CDX1-1745, le 15’’ SICA. Pour le 18’’, HK est plus discret.