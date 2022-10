Enceintes suspendues Yamaha VXH

La série VXH combine une reproduction musicale et un design de qualité. Adaptée aux hauts plafonds à structure ouverte et aux plafonds inclinés, la série VXH comprend deux modèles, le VXH6 et le VXH8, conçus pour une musique d’ambiance et une reproduction vocale optimales. Doté d’une dispersion de 120º, le VXH6 a une puissance maximale de 300 W. Le VXH8 a une dispersion plus étroite de 75º et une puissance de sortie de crête plus élevée de 360 W. Vous pouvez mélanger et assortir les deux modèles, ainsi que d’autres haut-parleurs de la gamme Yamaha, pour obtenir le meilleur son et la meilleure couverture pour n’importe quelle application. ■