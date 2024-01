Énergie électrique solaire pour l’événementiel

Objectif décarbonation

Les solutions capables, sans être reliées au réseau, de délivrer des quantités d’énergie suffisantes à un événement sans émettre sur site de gaz polluant ne sont pas aujourd’hui légion. Après les hydro générateurs du précédent épisode, intéressons-nous aux kits à énergie solaire. Ils sont opérationnels et la France peut s’enorgueillir de disposer de plusieurs start-ups très actives dans le domaine.

Nous avons rencontré les équipes de deux sociétés spécialisées dans le domaine, à savoir MobilVolt et PikiP. Si leur conception de la pertinence des solutions à énergie solaire dans les marchés de l’événement varie quelque peu, chacune s’appuie sur des propositions technologiques comparables.

Les kits proposés offrent une solution énergétique potentiellement puissante, autonome et flexible. Suivant les modes d’exploitation, l’énergie peut même être respectueuse de l’environnement, propre et renouvelable.

Associer des panneaux solaires et des batteries

Les panneaux photovoltaïques s’utilisent naturellement avec des solutions de stockage sur batterie, qui servent de ballast. Elles permettent d’assurer en continu le stockage de toute l’énergie générée par les panneaux photovoltaïques. Les batteries stockent par exemple l’énergie produite par les panneaux durant les périodes d’ensoleillement optimal en vue d’une utilisation ultérieure.

Les batteries délivrent la puissance nécessaire à l’exploitation à l’instant T. Un appel de courant temporaire d’une valeur bien supérieure à celui que les panneaux peuvent délivrer va aussi pouvoir être assuré par les batteries. La quantité d’énergie produite et celle consommée n’étant jamais semblables, placer une batterie entre les panneaux solaires et les sorties d’alimentation permet en effet de décorréler les univers et d’obtenir le meilleur des deux mondes.

MobilVolt, pour l’événementiel et les tournages

C’est à l’occasion du Cosmo Jazz, festival singulier qui organise durant l’été des concerts en altitude dans la région de la vallée de Chamonix, que nous avons rencontré une équipe de la société MobilVolt. Installée à Séranon (06) dans le sud de la France, cette startup créée en 2020 s’est donné comme ambition de décarboner l’événementiel.

L’entreprise MobiVolt a été créée par Yoann Lamarche. L’idée date de 2017 suite au premier festival O’Zenergie, un événement basé sur l’écologie et créé par Yoann Lamarche et Zoé Lebard. L’idée a été de développer une offre de générateurs mobiles EnergyBox afin de remplacer les groupes électrogènes

allant jusqu’à 100 kVA. Dans ce but, elle développe et commercialise à la vente ou à la location des générateurs électriques autonomes et à énergie renouvelable.

Deux gammes sont proposées. Les EnergyBox sont des solutions de stockage d’énergie sur batterie. Les SolarSystem sont des panneaux photovoltaïques qui peuvent contribuer à la recharge des batteries. En effet, pour les fortes puissances, les panneaux solaires interviendront en appoint, l’utilisation de sources d’énergies annexes telles que le réseau domestique ou les groupes électrogènes seront souvent associées pour garantie la ressource.

La conception et la fabrication des kits se réalisent à la demande et sur mesure, en fonction des besoins des clients.