Disponibles en format 1RU ou 2RU, ces amplificateurs à huit canaux peuvent alimenter à la fois de la basse impédance et de la ligne 100 V. Ils disposent de plus d’une technologie de partage de puissance pour une distribution proportionnelle en mode Lo-Z et Hi-Z. La puissance du PowerZone Connect 8 va de 500 W à 6 000 W, il est utilisable avec le logiciel PowerZoneConnect !