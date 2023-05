Enigma avec ESL

Le projet Enigma est une création lyrique de Patrick Burgan d’après la pièce de théâtre d’Éric-Emmanuel Schmitt, Variations énigmatiques, proposée par l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz.

Le service ESL Atelier architectural a conçu une série de barres LEDs sur mesure, équipées de câbles et de connecteurs. Fabriquées dans leur atelier, elles sont composées de rubans de LEDs RVBB matricés, installés dans des profilés LIPOD alu anodisé noir recouverts d’un diffuseur opaline noir carré pour se fondre dans le décor.

Au total, plus de 130 m linéaires de barres LED sur mesure ont été fournis, représentant 18 univers Art-Net, pilotés par trois drivers Madrix Nebula et contrôlés via le logiciel de matriçage 3D Madrix 5.