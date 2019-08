ENTREPRISES, LA CCI PARIS ILE-DE-FRANCE VOUS ACCOMPAGNE

De la création de l’entreprise à sa transmission par cession ou reprise, en passant par son développement et son internationalisation, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) conseille et guide les entreprises de toutes tailles, quel que soit le secteur. Qu’il s’agisse de l’accompagner vers une transformation digitale, d’informer sur les procédures relatives aux marchés publics, de faire respecter ses obligations, voire d’anticiper un virage écologique dans son activité, des experts juridiques et techniques de la CCI Paris Ile-de-France dispensent conseils et temps aux entrepreneurs. Si vous êtes désireux de connaître les bonnes pratiques à adopter pour monter votre entreprise, apprendre à booster votre activité ou vous développer à l’international, saisir les bonnes opportunités de cessions/reprise d’entreprise, cette info est pour vous. Enfin, vous serez aiguillé pour tout ce qui concerne les formalités à effectuer, comme l’immatriculation de votre société, l’obtention de cartes professionnelles, la formalisation de vos statuts, la rédaction d’annonces légales, etc. ■

