En cas de difficultés financières, l’entreprise doit pouvoir agir dès les premiers signes de fragilité économique. Entreprendre.Service-Public.fr propose de façon détaillée dans son nouveau thème, « Difficultés financières », les outils et dispositifs existants face aux problèmes que peuvent rencontrer les entreprises. Coconstruit avec les acteurs majeurs du rebond, ce nouveau thème propose d’identifier comment se protéger et détecter les signaux d’alerte.

Ainsi, pour réagir aux premières difficultés, seront abordés la question de la récupération des impayés, l’obtention de délais ou d’allègements de paiement, comment répondre à un besoin rapide de trésorerie ou résoudre les litiges commerciaux à l’amiable. Pour éviter la cessation des paiements, il faudra pouvoir compter sur la détection des signaux de défaillance et sur la prévention des difficultés à l’amiable et de façon confidentielle, ou encore comment traiter les difficultés avec l’aide du tribunal, avant et après la cessation des paiements.

Enfin, si l’entreprise doit être fermée, comment la liquider, avec quelles conséquences pour le chef d’entreprise et les salariés et comment rebondir après.