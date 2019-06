Entretien de la Lyre MAC ENCORE PERFORMANCE CLD #2

LA TÊTE (SUITE ET FIN)

Dans le chapitre précédent, nous avons parlé des préconisations du revendeur, et des différentes parties qui composent le Mac Encore Performance CLD : la base, les bras, et enfin la tête, que nous avons commencé à démonter. Nous avons nettoyé les optiques, le ventilateur et vérifié les courroies. Passons au module arrière. Clairement, le bloc LEDs ne nécessite pas que nous intervenions et aucune intervention sur la carte mère n’a sa place dans l’entretien niveau 1. En revanche, accédons aux ventilateurs et au dissipateur, qui méritent toute notre attention ! Commençons par retirer la capot, maintenu par quatre vis (torx 20) 18. Puis les deux vis, de chaque côté, qui maintiennent les grilles de protection des ventilateurs 19. Et enfin les quatre vis (torx 10) qui tiennent les ventilateurs 20.

Nous pouvons maintenant les nettoyer et également passer un coup de compresseur dans le dissipateur 21. Attention à ne pas négliger la petite grille latérale, derrière laquelle se trouve la carte mère 22. Terminons enfin par le module central, qui contient toutes nos roues et moteurs. Le manuel d’installation et sécurité de Martin est suffisamment explicite et détaillé pour ne pas avoir à revenir sur la méthode de nettoyage des gobos et

couleurs. Attardons-nous plutôt sur le reste, autrement plus délicat et tout aussi intéressant.