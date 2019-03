Entretien du Pioneer CDJ-2000NXS2

Ne nous leurrons pas, il n’y a pas que la poussière qui agresse notre jouet préféré. Bien souvent, hélas, il est la victime d’un « accident » et attire étrangement les liquides les plus divers à l’intérieur… Mais tout n’est pas perdu, et nous allons voir ensemble comment y remédier. L’objectif de ce tuto est essentiellement de montrer les accès aux différentes cartes électroniques qui pourraient subir une agression.

LES DIFFÉRENTES PARTIES DU LECTEUR

L’extérieur est, bien sûr, à nettoyer régulièrement. L’intérieur, lui, se compose de deux parties : un module supérieur et un module inférieur. Le premier accueille la mécanique de la molette jog, le fader de tempo ainsi qu’un ensemble de cartes qui s’atteignent toutes de la même manière. Nous prendrons l’une d’elles en exemple, mais le modus operandi est identique pour les autres. Le second accueille la carte alimentation ainsi que l’ensemble mécanique du lecteur CD. Un module un peu plus délicat mais fort intéressant ! En général, la lentille optique ne nécessite pas d’entretien particulier et oublions vite les CDs de nettoyage qui, à terme, salissent notre optique plus qu’ils ne la nettoient.

L’EXTÉRIEUR

L’ensemble extérieur peut être nettoyé au pinceau + aspirateur s’il n’y a que de la poussière. S’il se retrouve aspergé, utilisons un chiffon doux légèrement imbibé de détergent non corrosif. Attention à l’écran tactile, sur lequel nous ne passons pas d’alcool.

L’INTÉRIEUR

C’est surtout dedans que ça se passe. Les liquides s’infiltrent, à nous de découvrir jusqu’où ils sont allés. L’alcool isopropylique fait des merveilles pour le nettoyage des cartes électroniques.