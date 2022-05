Eos Apex de ETC

Avec trois tailles, les Apex 5, 10 et 20 sont toutes dotées d’écrans tactiles, dont un ajouté à la surface de programmation. Huit mini-encodeurs et un neuvième de navigation permettent de basculer entre les paramètres. Les faders motorisés disposent d’une molette de défilement, mappable séparément pour la programmation à la volée. Également disponible dans un format rackable, l’Eos Apex Processor peut s’utiliser comme pupitre principal, de backup ou de programmation à distance, et l’interface Eos Remote permet le contrôle du système depuis n’importe où dans la salle. En plus des connexions Gigabit Ethercon standard, les contrôleurs disposent de ports SFP+ et fournissent 24 576 adresses en sortie. ■