EOS AUGMENT3D V3.0

ETC a lancé la version 3.0 du logiciel Eos, offrant à sa plateforme un environnement de programmation 3D et des possibilités de contrôle via la réalité augmentée. Les utili-sateurs peuvent programmer des asservis, visualiser les prochaines Cues dans une modélisation 3D de leur plateau et transformer leur smartphone pour commander les faisceaux des projecteurs avec la fonction Focus Wand de son application. Plus de 5 000 utilisateurs ont participé au bêta-test du logiciel au cours de ces derniers mois, et leurs retours ont aidé à créer l’un des outils Eos. Pour en savoir plus et télécharger le logiciel Eos v3.0. ■

Rendez-vous sur : etcconnect.com/eos