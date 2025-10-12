L’opéra-ballet Les Indes Galantes, mêlant chant baroque et danse hip-hop, bénéficie d’une mise en lumière signée Benjamin Nesme et d’une régie assurée par Yannick Dussoyer. Pour la tournée, les projecteurs sont fournis par Scenetec, mais les consoles des salles sont toutes équipées en ETC Eos. La conduite lumière, initialement créée sur une autre console, a été convertie au format Eos par ETC France, avec une transition complète en une journée. Cette adaptation a simplifié le déploiement du spectacle dans différentes salles tout en conservant l’intégrité de la mise en lumière. Après deux semaines de répétitions et la création à la Seine Musicale, le spectacle a entamé sa tournée internationale.