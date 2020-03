ÉPINAL EN JBL

La mairie d’Epinal (Vosges) s’est équipée d’un système de sonorisation permettant la diffusion d’annonces et de musique, exploité par l’association de commerçants de la ville. Décibels a géré le projet, de la conception à l’installation. 171 enceintes JBL, dont 146 Control 25-1 et 25 Control 28-1 équipées de leur grille et protection connectique Weathermax IP55 ont été installées dans toute la ville. Ce système de diffusion est géré par une régie principale composée d’un processeur BSS BLU-50, programmé avec Audio Architect, qui permet le contrôle des sources, des niveaux et des traitements sur huit zones distinctes. Ses sorties sont reliées via une liaison réseau Blu-Link à une amplification Crown composée de quatre CDI41200BL et quatre CDI4300BL. ■