Equans Digital équipe la Région Île-de-France

La Région Île-de-France a renforcé son infrastructure numérique. Le chantier a été mené par Equans Digital, qui a équipé les 147 salles de réunion d’une solution agnostique pour la communication en distanciel. L’hémicycle est dorénavant doté d’un écran géant LED. Lors des séances plénières et des commissions, il permet aux occupants de la salle, qui peut accueillir jusqu’à 250 personnes, de suivre les prises de parole plus aisément via une solution de streaming. En complément, un système de conférence permet de prendre en compte le temps de parole selon les groupes politiques et les thèmes discutés. L’installation a été réalisée avec du matériel Barco, Shure, Extron, Crestron, ou encore Televic.