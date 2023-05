ESL ajoute LjusDesign à son panel de marques exclusives

LjusDesign est une marque de luminaires suédoise basée à Gävle, à 170 km au nord de Stockholm. Fondée il y a plus de 30 ans par des techniciens et concepteurs lumière de l’industrie du théâtre, la société développe depuis des solutions pour l’éclairage de vitrines, de musées, d’expositions, de magasins, de bijouteries, de restaurants, d’hôtels ou de bureaux, avec une prépondérance pour des projecteurs polyvalents de petites tailles. L’accent est porté sur la qualité des sources blanches (forts IRC) et des optiques, l’ergonomie, la multiplicité des solutions de contrôle et la facilité d’installation et d’intégration.

Cette nouvelle marque est un ajout essentiel à l’offre muséographique déjà proposée par ESL, pour des mises en lumière précises, efficaces et esthétiques.

N’hésitez pas à nous contacter pour une étude et un chiffrage adaptés à vos besoins.

Les points forts de la gamme LjusDesign :

– LEDs blanches très qualitatives triées

– Forts IRC pour des applications prestigieuses

– Luminaires très compacts pour une intégration fine et discrète

– Très nombreux modes de contrôle disponibles

– Nombreuses options de montage et d’installation

– Large gamme de sources, d’optiques et de couleurs de finition

– Tous produits élaborés et fabriqués en Suède chez LjusDesign

– Tous produits garantis 5 ans