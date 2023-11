Créé en 1998, l’atelier textile d’ESL confectionne des tentures standard et sur-mesure dans un large choix de matières (velours, molletons, tulles…) et de coloris pour le domaine scénique, l’installation ou la captation vidéo. Découvrez la vidéo complète de présentation des savoir-faire et de tous les types de fabrications réalisées par l’atelier textile ESL !