ESL : Nouveau technico-commercial itinérant Nord-Ouest

L’équipe ESL s’agrandit avec l’arrivée de Julien Manneville en qualité de technico-commercial itinérant sur le secteur Nord-Ouest de la France.

Après 10 années passées dans l’industrie comme technicien dans le domaine de l’électricité, Julien a voulu s’orienter vers un métier plus commercial, afin de prioriser le contact humain dans sa vie professionnelle. C’est tout naturellement qu’il s’est tourné vers ESL, lui permettant de concilier technique et négoce dans un milieu qu’il affectionne particulièrement. Nous lui souhaitons un franc succès.

Julien Manneville :

« Le commerce est un métier qui m’anime, car il permet d’être au plus proche des clients et d’apporter les solutions adaptées à leurs besoins. L’offre ESL est complète, les compétences internes nombreuses et variées et le savoir-faire de nos différents ateliers « Made in France » sont de véritables atouts. Pour ESL c’est avant tout la proximité client qui prime et c’est pourquoi j’ai choisi d’intégrer cette grande famille, car ce sont des valeurs que je partage. »

Julien Manneville

Technico-commercial itinérant

Secteur Nord-Ouest

Mobile : 06 29 59 60 43

E-mail : Julien.M@esl-france.com