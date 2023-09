ESL recrute un(e) Technico-commercial(e) itinérant(e) senior – Nord-ouest

Dans le cadre d’un remplacement, ESL recrute un ou une :

Technico-commercial(e) itinérant(e) senior pour le quart nord-ouest de la France (contrat CDI)

L’entreprise :

ESL propose depuis plus de 30 ans une offre globale répondant aux besoins des professionnels du monde du spectacle, de l’intégration, de la TV, de l’évènementiel ou encore des architectes. Avec plus de 50 salariés, ESL s’est hissé au rang de leader national de son secteur.

Le profil recherché :

De formation minimum Bac+2, vous êtes un(e) commercial(e) avec un profil technique senior (lumière et contrôle) et justifiez d’une solide expérience dans le secteur de l’intégration, du spectacle vivant, et de l’évènementiel. Vous avez idéalement un réseau établi de clients et de contacts dans nos métiers. Vos compétences techniques vous permettent de répondre avec précision aux besoins des clients.

Description du poste :

Poste itinérant, rattaché à notre siège social basé à Saint-Jean-de-Védas (34). Vous aurez pour mission de promouvoir et commercialiser les solutions d’éclairage et les marques distribuées par ESL. Développer, suivre et fidéliser la clientèle pour le quart nord-ouest de la France. Sens du commerce, autonomie, curiosité et esprit d’équipe vous permettront de réussir au sein d’une entreprise dynamique ou règne la bonne humeur.

Envoyer les candidatures par voie postale à :

ESL – Ressources humaines – Espace ACX – Zone industrielle de la Lauze – 17, rue Saint-Exupéry – 34430 Saint-Jean-de-Védas

ou par e-mail à :

recrutement@esl-france.com