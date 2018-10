ESL, Textile et Machinerie

A Saint-Jean-de-Védas, tout près de Montpellier et à deux pas du siège d’ESL situé à Lattes, se trouve l’atelier du service textile et machinerie de l’entreprise, spécialisé dans la confection de rideaux sur mesure et dans la machinerie scénique. C’est ici qu’une équipe de professionnels dynamique constituée de quinze personnes s’active.

L’atelier est scindé en deux services bien distincts : la machinerie et le textile. A chaque espace sa fonction. Derrière une véritable caverne d’Ali Baba de toiles en tout genre, c’est une organisation bien rodée et un vrai savoir-faire qui y sont menés chaque jour, permettant de répondre à une demande en constante augmentation et représentant plus de 90 000 m2 de confections tentures et plus de vingt-huit-mille élingues à l’année.