ESPACE COLLABORATIF

A Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Le Connecteur est un espace de collaboration de 8 300 m² dédié à l’innovation et à l’accueil de start-ups. L’installation audiovisuelle de son auditorium de 300 places et du studio TV a été réalisée par le groupe Ace Event. L’auditorium est équipé d’un écran géant à LED blackface full HD Samsung de 11,5 x 2,7 m avec un pitch de 2 mm et des retours vidéo de scène montés sur supports mobiles. Cinq écrans de 32” équipent la régie technique, les cabines de traduction et la loge. Pour la diffusion son, un système linearray et des enceintes L-Acoustics ainsi que trois modèles d’automation différents permettent le contrôle en salle et en régie. Le studio TV destiné à l’organisation d’événements digitaux est équipé de trois caméras robotisées et d’une régie audio. ■