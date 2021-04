ESPACE COMMERCIAL ET SONORE

Aux Sables-d’Olonne (Vendée), la galerie commerciale Ylium Nouvel Air réunit plus de 75 boutiques, restaurants et centres de loisirs. Cet espace de détente et de shopping est équipé d’un miroir d’eau éclairé, avec des animations accompagnées d’une ambiance sonore musicale couvrant toute l’esplanade et l’entrée du centre. Pour permettre sa bonne diffusion, l’intégrateur Audio Sun a utilisé des enceintes JBL CBT. Une paire d’enceintes CBT1000 associée à son extension de grave CBT1000-E a suffi à couvrir l’intégralité de la zone extérieure, y compris le parking, et une paire de CBT70-1 associée à son extension de grave CBT70J-E a servi pour l’entrée du centre. L’ensemble est amplifié par les quatre canaux d’un amplificateur Crown DCI42400N. ■