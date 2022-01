Espace Concept, intégrateur certifié FLUX:: Immersive

Espace Concept propose désormais une solution logicielle intégrée en interne : Zéphyr, powered by FLUX:: Immersive SPAT Revolution. Avec Zéphyr, l’entreprise offre une solution complète (matériel, logiciel et expertise technique) pour le son immersif, s’adaptant à toutes les formes d’applications. Sur le plan technique, la solution propose une configuration matérielle personnalisée en fonction des besoins, basée sur deux logiciels dédiés à l’audio live : SPAT Revolution pour la gestion de la partie audio immersive, et FLUX:: Analyzer pour la configuration du système de sonorisation. L’accompagnement couvre plusieurs domaines liés à la création et à la diffusion immersive. ■