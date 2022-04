Espace MLK Grand Paris

En effet, le site a été conçu pour accueillir la plus grande diversité possible d’événements. Les célébrations cultuelles sont les bienvenues, et dans un esprit œcuménique ouvert à toutes les religions, mais restent, dans le modèle de fonctionnement, des événements parmi d’autres. Showcases, conventions d’entreprise, concerts, lancements de produits, défilés de mode, captations d’émissions télévisées… l’Espace Grand Paris est avant tout un lieu polyvalent et techniquement à la pointe des propositions actuelles, aussi bien en son qu’en lumière et vidéo.

Implantée à Créteil (Val-de-Marne), à la pointe du lac, où se trouve le terminus de la ligne 8 du métro parisien, cette structure imposante aux allures de palais des congrès a été édifiée sur un terrain de 9 000 m2 et a nécessité 18 mois de travaux. Ses trois niveaux d’exploitation regroupent un grand auditorium, un espace polyvalent axé sur les loisirs sportifs, des salles de réunion, des espaces accueillant les bébés, enfants et ados, un restaurant en terrasse qui peut être privatisé, un bar situé au rez-de-chaussée et ouvert à tous… sans parler des locaux administratifs, loges, dégagements, locaux techniques, espaces cocktail, etc.

L’Espace Grand Paris se différencie de l’offre parisienne, qui compte principalement des salles patrimoniales, très bien situées, mais qui doivent faire profil bas en termes de nuisances et d’émergence sonore en particulier. Situé à une portée de flèche de la station de métro, mais dans une zone non habitée consacrée aux activités sportives et de loisirs, le centre peut s’en donner à cœur joie en matière de son. Le système installé peut être exploité à discrétion.

Cofinancé par Créteil Habitat, la ville de Créteil, la Région Île-de-France, le département du Val-de-Marne et la fondation du protestantisme, ce projet ambitieux a dû trouver un partenaire s’impliquant sérieusement dans les aspects scénographiques et techniques du site, pour assurer que les équipements mis à disposition allaient coller à la demande d’aujourd’hui et… de demain.

C’est le prestataire installateur S2Sound, dirigé par Samuel Dugard, qui a été retenu pour mener à bien cette opération. À commencer par l’accompagnement indispensable du propriétaire quant à la réalisation d’un équipement répondant aux exigences les plus hautes en termes de polyvalence du lieu.

Samuel Dugard : Lorsque le projet nous a été soumis, les dessins de la construction existaient. Une fois le contrat signé, nous avons constitué le cahier des charges et travaillé activement avec l’architecte et Vinci, responsable du chantier, pour mettre en œuvre toutes les modifications qui permettraient une installation et une exploitation audiovisuelle conformes aux standards d’aujourd’hui. Une des difficultés était de faire comprendre la pertinence de ces modifications, Vinci n’ayant pas conscience de l’enjeu audiovisuel. Un exemple, il était initialement prévu une unique 32 Tri dans l’auditorium pour l’alimentation électrique ! Aujourd’hui, 500 KVA sont disponibles dans cette salle. Il a fallu faire installer un poste d’alimentation de 1 000 KVA dédié au lieu.

Nous avons été présents à toutes les réunions de chantier pour nous assurer de la conformité de l’avancée du projet. Nous avons poussé au maximum de ce que nous pouvions faire dans les limites du budget.

Pour certains postes, comme le tirage des fibres, c’est S2Sound qui a réalisé la prestation hors du marché initial pour des raisons de coût. Nous avons aussi intégralement géré le design du mobilier, avec une architecte d’intérieur qui travaillait directement chez nous et intégrait nos besoins techniques avant de passer à l’esthétique.

Au final, tout ce qui est fixe a été vendu au lieu et le reste du matériel déployé entre dans le cadre d’un accord entre la salle et S2Sound, qui porte sur une période de cinq ans, selon le principe d’une location longue durée.

Nous avons également un contrat pour fournir les moyens d’exploitation du lieu, c’est-à-dire les techniciens et le complément de matériel quand il est nécessaire. Cela représente une équipe de trois ou quatre personnes sur site, plus une équipe d’environ cinq autres qui intervient suivant les besoins et permet d’aménager les plannings, car le site fonctionne potentiellement sept jours sur sept. Parmi ces techniciens, trois sont spécialisés en son, trois en vidéo et deux en lumière. Au fur et à mesure de l’augmentation de la fréquentation du lieu, nous allons être amenés à renforcer les équipes.

Dans le cas particulier des offices religieux du dimanche, il y a une importante équipe de bénévoles fournie par l’organisateur pour différents postes, des cadreurs par exemple. Nous participons à leur formation. Certains d’entre eux se découvrent des vocations et s’orientent ensuite vers des métiers de l’événementiel. Ils sont sous la responsabilité de nos référents, à savoir Jean-Christophe, Lucas et Mateus.

Jean-Christophe Berthalon : Je suis issu d’études d’électronique et cadreur-monteur de métier. J’ai aussi exercé de multiples fonctions dans les métiers du spectacle, en son et lumière. Je suis aujourd’hui le référent vidéo du site. Je peux occuper les fonctions de réalisateur ou de superviseur des cadreurs et je réalise la post-production des tournages. Je reste une personne ressource transversale, « le vieux qui râle » comme j’aime dire.

Lucas Zanini : Après des études de commerce, j’ai basculé par passion dans le milieu du spectacle, particulièrement dans l’univers de la lumière. À l’espace Grand Paris, je coordonne l’éclairage et assure le pupitrage. Je participe aussi à l’aspect scénographique de chaque événement et j’aime proposer des solutions originales.

Mateus Machado : Je suis passionné de photos et de graphisme depuis toujours. J’assure ici la conception visuelle des médias diffusés sur le site et apporte ma vision sur la scénographie de chaque événement. À ce titre, je suis en contact avec chaque équipe artistique désirant développer un projet dans le lieu.