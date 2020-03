« ET ENSUITE ? »

C’est le dernier slogan d’ETC, qui souligne leur démarche d’innovation. Pour l’industrie cinématographique et télévisuelle, la marque lance une famille de panneaux lumineux, nommée fos/4, avec trois tailles et en deux versions de dalle LED. La Lustr X8 ajoute une LED, Deep Red (rouge foncé), à son mélange de sept LEDs, qui apporte de la richesse au spectre en améliorant les tons chair et en donnant de la profondeur aux couleurs bleu, vert et ambre. La Daylight HDR utilise une partie des LEDs de la technologie X8 pour un blanc variable optimisé. Elle fournit une chaleur naturelle de rendu des tons chair et optimise la puissance à des températures plus froides. Ces sources diffuses offrent une température de couleur sélectionnable entre 1 900 et 10 450 K. ■