ÉTATS GÉNÉRAUX DES FESTIVALS À AVIGNON

Promise dès son arrivée par la nouvelle ministre de la Culture Roselyne Bachelot, la première édition des états généraux des festivals s’est tenue pour Avignon, les 2 et 3 octobre. Objectif : réfléchir avec tous les acteurs concernés à la situation du secteur culturel, très fragilisé par la crise.

Sept thématiques ont été abordées : le développement durable et les festivals ; festivals et territoires ; l’évolution des modèles économiques ; les publics et l’accès de toutes et tous aux festivals ; le bénévolat et les festivals ; l’égalité femmes hommes ; la diversité dans les festivals et la place des festivals dans les parcours artistiques. Roselyne Bachelot a évoqué « l’urgence liée aux annulations ou reports d’événements culturels » qui ont été « au cœur des préoccupations depuis le début de la crise sanitaire ». Des réponses concrètes et urgentes sont attendues, certaines structures étant d’ores et déjà au bord de la faillite.

La ministre a annoncé une série de mesures financières , notamment concernant le fonds des festivals. Déjà doté de 10 millions d’euros, il sera augmenté de 5 millions d’euros début 2021, une enveloppe ajustable en fonction de l’évolution de la situation. Par ailleurs, la subvention versée au titre des fonds de solidarité passera de 1 500 euros par mois à 10 000 euros ; les prêts garantis par l’Etat pourront être prolongés pendant six ans aux taux de 0 et 0,5 %. Un fonds d’aide à la billetterie de 100 millions d’euros, pour compenser les effets de jauge et atteindre le seuil de rentabilité, a été instauré, et un moratoire sur la circulaire qui impose aux festivals la prise en charge des mesures de sécurité devrait permettre que ce soit l’Etat qui en assume les coûts.

Un second volet de ces états généraux se tiendra au Printemps de Bourges, en avril. ■