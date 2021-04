ETC À LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND

Après trois années de travaux, La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale est sortie de terre. Pour le contrôle de l’éclairage, elle fait la part belle aux solutions ETC, aussi bien sur la partie scénique qu’architecturale. Grâce aux solutions Paradigm et Echo du fabricant américain, un contrôle complet s’opère. Les projecteurs de la salle principale sont également signés ETC, tout comme la distribution électrique et les pupitres d’éclairage, le tout formant une solution technique pensée par l’agence de scénographie Kanju et mise en place par Dushow. ■